У МЗС Німеччини заявили, що ООН поверне санкції проти Ірану

Що відомо про механізм санкцій проти Ірану

Зазначимо, що 2015 року з Іраном було укладено ядерну угоду. У ній було передбачено механізм автоматичного повернення санкцій ООН проти Ірану.

Оскільки Іран виконав умови угоди, у січні 2016 року Радбез ООН зняв значну частину санкцій проти Ірану. Таким чином, відтоді діяла схема: якщо Іран порушує угоду, будь-яка з країн-учасниць могла ініціювати повернення санкцій.

Так, у серпні 2025 року Британія, Німеччина та Франція надіслали до Радбезу ООН лист про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Країни послалися на обмежену співпрацю Тегерана з МАГАТЕ, зростаючу діяльність зі збагачення урану та відсутність прогресу в переговорах зі США.

Bloomberg зазначає, що це сталося за кілька місяців після того, як Ізраїль і США завдали авіаударів по Ірану, націлених на інфраструктуру, включно з ключовими іранськими ядерними об'єктами.

Крім того, важливо врахувати, що минулого тижня Радбез ООН не продовжив призупинення санкцій, і тепер шлях до їх автоматичного повернення відкритий. Як пишуть західні ЗМІ, відновлення санкцій заплановано на 28 вересня 2025 року.

Нагадаємо, кілька днів тому Reuters писало, що Іран і США подали сигнали про можливість відновлення діалогу щодо ядерної програми. Однак загроза відновлення санкцій ООН залишає мало часу для пошуку компромісу.