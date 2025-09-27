В МИД Германии заявили, что ООН вернет санкции против Ирана

ООН введет более широкие против Ирана. Причиной стал провал переговоров по ядерной сделки между европейскими странами и Тегераном.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Он выразил уверенность, что санкции на уровне ООН против Ирана "будут введены".
"Мы предложили множество возможностей для достижения нового решения путем переговоров, но они (иранские чиновники - ред.) этим не воспользовались. Санкции будут введены", - заявил глава немецкого МИД.
В то же время Вадефуль сказал, что хоть механизм введения санкций ООН против Ирана вступит в силу, однако место для дипломатии всегда останется.
Отметим, что в 2015 году с Ираном была заключена ядерная сделка. В ней был предусмотрен механизм автоматического возвращения санкций ООН против Ирана.
Поскольку Иран выполнил условия сделки, в январе 2016 года Совбез ООН снял значительную часть санкций против Ирана. Таким образом, с тем пор действовала схема: если Иран нарушает соглашение, любая из стран-учасниц могла инициировать возврат санкций.
Так, в августе 2025 года Британия, Германия и Франция направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.
Страны сослались на ограниченное сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ, возросшую деятельность по обогащению урана и отсутствие прогресса в переговорах с США.
Bloomberg отмечает, что это случилось спустя несколько месяцев после того, как Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану, нацеленные на инфраструктуру, включая ключевые иранские ядерные объекты.
Кроме того, важно учесть, что на прошлой неделе Совбез ООН не продлил приостановку санкций, и теперь путь к их автоматического возвращению открыт. Как пишут западные СМИ, восстановление санкций запланировано на 28 сентября 2025 года.
Напомним, пару дней назад Reuters писало, что Иран и США подали сигналы о возможности возобновления диалога по ядерной программе. Однако угроза возобновления санкций ООН оставляет мало времени для поиска компромисса.