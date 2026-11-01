У МЗС Німеччини очікують на домовленості України та РФ щодо Чорного моря

Глава МЗС Німеччини ф висловив сподівання, що в найближчі тижні буде домовленість щодо експорту зерна з України та Росії через Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу ZDF.

"Ми не вирішимо український конфлікт загалом, але маємо забезпечити можливість транспортування зерна з України та Росії до країн Глобального Півдня", - сказав Вадефуль.

Він поінформував, тема забезпечення перевезень зерна через Чорне море було одним з центральних питань переговорів на саміті G20, який пройшов 30-31 жовтня в Атланті (США).

"Тому я не маю наміру послаблювати зусиль і вважаю, що в найближчі тижні тут ще можна досягти результату", - зазначив глава МЗС.

Також він додав, що саміт G20 є однією з небагатьох можливостей переконати Росію зупинитися, припинити бойові дії та розпочати реальні переговори про завершення війни проти України.

На думку міністра, попри розбіжності з російською стороною необхідно вести діалог. Також він прокоментував відмову міністрів країн G20 робити спільне фото із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Причина в тому, що вони не бажають створювати враження єдності з Росією.

За словами Вадефуля, країни ЄС зберігають спільну позиції щодо необхідності переговорів, а також подальшої підтримки України. Він наголосив, що поки цього не станеться, європейськи держави продовжуватимуть підтримку і будуть посилювати тиск на Росію.

Резюмуючи він додав, що економічний тиск на Росію і відсутність значного просування армії РФ на фронті сприяють тому, щоб була можливість для дипломатичних зрушень у питанні завершення російсько-української війни.