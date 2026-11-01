ua en ru
Нд, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У МЗС Німеччини очікують на домовленості України та РФ щодо Чорного моря

08:00 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
У МЗС Німеччини очікують на домовленості України та РФ щодо Чорного моря Фото: Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Глава МЗС Німеччини ф висловив сподівання, що в найближчі тижні буде домовленість щодо експорту зерна з України та Росії через Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу ZDF.

"Ми не вирішимо український конфлікт загалом, але маємо забезпечити можливість транспортування зерна з України та Росії до країн Глобального Півдня", - сказав Вадефуль.

Він поінформував, тема забезпечення перевезень зерна через Чорне море було одним з центральних питань переговорів на саміті G20, який пройшов 30-31 жовтня в Атланті (США).

"Тому я не маю наміру послаблювати зусиль і вважаю, що в найближчі тижні тут ще можна досягти результату", - зазначив глава МЗС.

Також він додав, що саміт G20 є однією з небагатьох можливостей переконати Росію зупинитися, припинити бойові дії та розпочати реальні переговори про завершення війни проти України.

На думку міністра, попри розбіжності з російською стороною необхідно вести діалог. Також він прокоментував відмову міністрів країн G20 робити спільне фото із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Причина в тому, що вони не бажають створювати враження єдності з Росією.

За словами Вадефуля, країни ЄС зберігають спільну позиції щодо необхідності переговорів, а також подальшої підтримки України. Він наголосив, що поки цього не станеться, європейськи держави продовжуватимуть підтримку і будуть посилювати тиск на Росію.

Резюмуючи він додав, що економічний тиск на Росію і відсутність значного просування армії РФ на фронті сприяють тому, щоб була можливість для дипломатичних зрушень у питанні завершення російсько-української війни.

Перемир’я в Чорному морі

Нагадаємо, днями речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ очікує, що низка країн спонукатиме Росію до припинення вогню в Чорному морі. Зокрема, йдеться про країни, які залежать від експорту через це море.

Також ми писали, що кілька днів тому глава Міноборони Туреччини Яшар Гюлер повторив заклик Анкари до України та Росії припинити атаки в Чорному морі. Водночас він пригрозив «правовими заходами» у разі ударів по суднах, пов’язаних із Туреччиною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація чорное море Війна в Україні
Новини
Україна не вступить до НАТО: Рубіо назвав ключову причину
Україна не вступить до НАТО: Рубіо назвав ключову причину
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур