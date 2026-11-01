У МЗС Німеччини очікують на домовленості України та РФ щодо Чорного моря
Глава МЗС Німеччини ф висловив сподівання, що в найближчі тижні буде домовленість щодо експорту зерна з України та Росії через Чорне море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу ZDF.
"Ми не вирішимо український конфлікт загалом, але маємо забезпечити можливість транспортування зерна з України та Росії до країн Глобального Півдня", - сказав Вадефуль.
Він поінформував, тема забезпечення перевезень зерна через Чорне море було одним з центральних питань переговорів на саміті G20, який пройшов 30-31 жовтня в Атланті (США).
"Тому я не маю наміру послаблювати зусиль і вважаю, що в найближчі тижні тут ще можна досягти результату", - зазначив глава МЗС.
Також він додав, що саміт G20 є однією з небагатьох можливостей переконати Росію зупинитися, припинити бойові дії та розпочати реальні переговори про завершення війни проти України.
На думку міністра, попри розбіжності з російською стороною необхідно вести діалог. Також він прокоментував відмову міністрів країн G20 робити спільне фото із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Причина в тому, що вони не бажають створювати враження єдності з Росією.
За словами Вадефуля, країни ЄС зберігають спільну позиції щодо необхідності переговорів, а також подальшої підтримки України. Він наголосив, що поки цього не станеться, європейськи держави продовжуватимуть підтримку і будуть посилювати тиск на Росію.
Резюмуючи він додав, що економічний тиск на Росію і відсутність значного просування армії РФ на фронті сприяють тому, щоб була можливість для дипломатичних зрушень у питанні завершення російсько-української війни.
Перемир’я в Чорному морі
Нагадаємо, днями речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ очікує, що низка країн спонукатиме Росію до припинення вогню в Чорному морі. Зокрема, йдеться про країни, які залежать від експорту через це море.
Також ми писали, що кілька днів тому глава Міноборони Туреччини Яшар Гюлер повторив заклик Анкари до України та Росії припинити атаки в Чорному морі. Водночас він пригрозив «правовими заходами» у разі ударів по суднах, пов’язаних із Туреччиною.