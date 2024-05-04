МИД назвало объявление Зеленского в розыск свидетельством отчаяния России
Объявление президента Украины Владимира Зеленского в розыск министерством внутренних дел РФ является "свидетельством отчаяния" российской государственной машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
"Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственного аппарата и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", - говорится в заявлении украинского министерства.
В то же время в украинском МИД напомнили, что в отличие от "ничтожных российских объявлений", ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.
Зеленского объявили в розыск в РФ
Сегодня, 4 мая, российские СМИ со ссылкой на данные базы МВД РФ сообщили, что Зеленского объявили в российский розыск. Основанием для розыска якобы стало уголовное дело, возбужденное против украинского президента. В комментарии РБК-Украина спикер президента Сергей Никифоров посоветовал россиянам поискать сначала здравый смысл.
До этого россияне объявляли в розыск военных командующих Валерия Залужного и Александра Сырского, а также главу СБУ Василия Малюка.
Также в российском розыске находится судья Международного уголовного суда, издавший ордер на арест Путина.
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