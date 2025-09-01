У МЗС назвали підсумки Ради Україна-НАТО, на якій обговорювали нещодавні атаки РФ

Країни НАТО запевнили Україну в підтримці на тлі останніх жорстоких російських ударів по мирних містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначили у відомстві, на сьогоднішньому засіданні Ради Україна-НАТО Україну представили заступник міністра оборони Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергеєв. Вони поінформували союзників про безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальші плани.

Зокрема, Сергєєв розповів про наслідки нещодавніх атак на Україну, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань.

При цьому Боєв наголосив, що Росія істотно збільшує виробництво зброї, зокрема крилатих ракет, дронів і артилерії. При цьому Північна Корея та Іран продовжують надавати агресору істотну допомогу.

Україна закликала союзників надати додаткову допомогу, зокрема системи Patriot і ракети до них. Також окремо українські чиновники закликали до постачання далекобійних ракет.

Представники країн-членів НАТО різко засудили масштабні обстріли українських міст, цивільних об'єктів і мирного населення з боку Росії, підкресливши, що такі дії свідчать про відсутність у Москви прагнення до миру.

Вони також заявили про необхідність посилення тиску на РФ і запевнили, що продовжать надавати підтримку Україні, зокрема забезпечуючи стабільні та своєчасні поставки необхідного озброєння.