В МЗС назвали два головних завдання для України на переговорах з росіянами

Він зазначив, Україна бере участь у переговорах з РФ для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну і тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - пояснив Тихий.

За його словами, для того, щоб довести, що Україна прагне миру, українська делегація їздить на переговори з РФ, хоча рівень кремлівської делегації низький.

"Склад української делегації демонструє, що для нас безпекові та гуманітарні питання в пріоритеті, але все решта - другорядне", - сказав речник.