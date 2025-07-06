В МИД назвали две главные задачи для Украины на переговорах с россиянами

Украина участвует в переговорах с РФ, несмотря на то, что Москва отправляет "низких" чиновников. Украинская делегация ставит перед собой две задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого в подкасте "Ґрунт з Нотевським".
Он отметил, Украина участвует в переговорах с РФ для того, чтобы решить гуманитарные проблемы и вернуть людей из плена.
"Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная - это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", - пояснил Тихий.
По его словам, для того, чтобы доказать, что Украина стремится к миру, украинская делегация ездит на переговоры с РФ, хотя уровень кремлевской делегации низкий.
"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас вопросы безопасности и гуманитарные вопросы в приоритете, но все остальное - второстепенное", - сказал спикер.
Напомним, что Украина и Россия провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае на июне 2025 года. Москва отправила в Турцию делегацию низкого уровня во главе с так называемым "историком" Владимиром Мединским.
Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Для Украины приоритетом переговоров было прекращение огня, однако Москва не согласилась на перемирие.
Главным достижением переговоров были договоренности об обмене пленными. После второго раунда переговоров 2 июня Украина и РФ провели уже восемь этапов обменов.
Последний обмен пленными состоялся 4 июля. Домой вернулись раненые и тяжелобольные защитники, а также молодые бойцы.
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