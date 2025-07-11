У МЗС натякнули на нові зустрічі з США, але про візит Келлога мовчать

"Станом на зараз оборонна підтримка триває. Дійсно, було в медіа багато обговорення якихось елементів пакетів, які або переглядалися, або затримувалися", - сказав він.

За його словами, українська сторона вдячна США за чіткі сигнали щодо продовження та можливого посилення допомоги.

"Ми ці сигнали бачимо та їх вітаємо", - зазначив Тихий.

Також, за словами речника, українські та американські команди зараз працюють над з’ясуванням технічних деталей щодо того, що саме з виділених пакетів і коли прибуває або вже перебуває в дорозі.

Тихий також повідомив, що між Україною та США заплановані контакти.

"Деякі з них відбудуться вже сьогодні. Їх проведе міністр Андрій Сибіга, матиме контакти з американською стороною", - розповів представник МЗС.

Він додав, що надалі очікується ще більше зустрічей між двома країнами на різних рівнях. Зокрема, такі контакти триватимуть і наступного тижня.

Щодо конкретних візитів, то в МЗС пояснили, що їх не анонсують з міркувань безпеки.

"Тому дочекаймося, коли буде готовність іншої сторони анонсувати, або вже по факту коли візити будуть відбуватися", - зазначив Тихий.

Оновлено о 17:30

Наприкінці брифінгу Тихий уточнив, що якщо сам Келлог підтвердив свій візит, то його чекають в Україні.

"Якщо підтвердив (Келлог свій візит - ред.), то чекаємо спецпредставника США і будемо раді його прийняти в Києві і мати з ним низку зустрічей," - сказав речник.

Що передувало

Спецпосланець Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Кіт Келлог заявив, що невдовзі прибуде з візитом до Києва.

"Ми будемо у Києві у понеділок. Тож ми там будемо цілий тиждень", - заявив Келлог під час розмови з журналістами.