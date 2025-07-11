В МИД намекнули на новые встречи с США, но о визите Келлога молчат

Украина не анонсирует отдельных визитов должностных лиц стран-партнеров, однако Соединенные Штаты Америки продолжают оборонную поддержку, несмотря на отдельные обсуждения в СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого во время брифинга.
Украина не анонсирует отдельных визитов должностных лиц стран-партнеров, однако Соединенные Штаты Америки продолжают оборонную поддержку, несмотря на отдельные обсуждения в СМИ по пересмотру или задержке отдельных элементов помощи. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Тихий.
"По состоянию на сейчас оборонная поддержка продолжается. Действительно, было в медиа много обсуждения каких-то элементов пакетов, которые или пересматривались, или задерживались", - сказал он.
По его словам, украинская сторона благодарна США за четкие сигналы о продолжении и возможном усилении помощи.
"Мы эти сигналы видим и их приветствуем", - отметил Тихий.
Также, по словам спикера, украинские и американские команды сейчас работают над выяснением технических деталей относительно того, что именно из выделенных пакетов и когда прибывает или уже находится в пути.
Тихий также сообщил, что между Украиной и США запланированы контакты.
"Некоторые из них состоятся уже сегодня. Их проведет министр Андрей Сибига, будет иметь контакты с американской стороной", - рассказал представитель МИД.
Он добавил, что в дальнейшем ожидается еще больше встреч между двумя странами на разных уровнях. В частности, такие контакты будут продолжаться и на следующей неделе.
Что касается конкретных визитов, то в МИД объяснили, что их не анонсируют из соображений безопасности.
"Поэтому дождемся, когда будет готовность другой стороны анонсировать, или уже по факту когда визиты будут происходить", - отметил Тихий.
Обновлено в 17:30
В конце брифинга Тихий уточнил, ответил, что если сам Келлог подтвердил свой визит, то его ждут в Украине.
"Если подтвердил (Келлог свой визит - ред.), то ждем спецпредставителя США и будем рады его принять в Киеве и иметь с ним ряд встреч", - сказал спикер.
Спецпосланник Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что вскоре прибудет с визитом в Киев.
"Мы будем в Киеве в понедельник. Поэтому мы там будем целую неделю", - заявил Келлог во время разговора с журналистами.
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