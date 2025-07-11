В МИД намекнули на новые встречи с США, но о визите Келлога молчат

Украина не анонсирует отдельных визитов должностных лиц стран-партнеров, однако Соединенные Штаты Америки продолжают оборонную поддержку, несмотря на отдельные обсуждения в СМИ по пересмотру или задержке отдельных элементов помощи. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Тихий.

"По состоянию на сейчас оборонная поддержка продолжается. Действительно, было в медиа много обсуждения каких-то элементов пакетов, которые или пересматривались, или задерживались", - сказал он.

По его словам, украинская сторона благодарна США за четкие сигналы о продолжении и возможном усилении помощи.

"Мы эти сигналы видим и их приветствуем", - отметил Тихий.

Также, по словам спикера, украинские и американские команды сейчас работают над выяснением технических деталей относительно того, что именно из выделенных пакетов и когда прибывает или уже находится в пути.

Тихий также сообщил, что между Украиной и США запланированы контакты.

"Некоторые из них состоятся уже сегодня. Их проведет министр Андрей Сибига, будет иметь контакты с американской стороной", - рассказал представитель МИД.

Он добавил, что в дальнейшем ожидается еще больше встреч между двумя странами на разных уровнях. В частности, такие контакты будут продолжаться и на следующей неделе.

Что касается конкретных визитов, то в МИД объяснили, что их не анонсируют из соображений безопасности.

"Поэтому дождемся, когда будет готовность другой стороны анонсировать, или уже по факту когда визиты будут происходить", - отметил Тихий.

Обновлено в 17:30

В конце брифинга Тихий уточнил, ответил, что если сам Келлог подтвердил свой визит, то его ждут в Украине.

"Если подтвердил (Келлог свой визит - ред.), то ждем спецпредставителя США и будем рады его принять в Киеве и иметь с ним ряд встреч", - сказал спикер.

Что предшествовало

Спецпосланник Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что вскоре прибудет с визитом в Киев.

"Мы будем в Киеве в понедельник. Поэтому мы там будем целую неделю", - заявил Келлог во время разговора с журналистами.