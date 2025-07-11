ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У МЗС натякнули на нові зустрічі з США, але про візит Келлога мовчать

П'ятниця 11 липня 2025 17:23
UA EN RU
У МЗС натякнули на нові зустрічі з США, але про візит Келлога мовчать Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна не анонсує окремих візитів посадовців країн-партнерів, однак Сполучені Штати Америки продовжують оборонну підтримку, попри окремі обговорення в медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого під час брифінгу.

"Станом на зараз оборонна підтримка триває. Дійсно, було в медіа багато обговорення якихось елементів пакетів, які або переглядалися, або затримувалися", - сказав він.

За його словами, українська сторона вдячна США за чіткі сигнали щодо продовження та можливого посилення допомоги.

"Ми ці сигнали бачимо та їх вітаємо", - зазначив Тихий.

Також, за словами речника, українські та американські команди зараз працюють над з’ясуванням технічних деталей щодо того, що саме з виділених пакетів і коли прибуває або вже перебуває в дорозі.

Тихий також повідомив, що між Україною та США заплановані контакти.

"Деякі з них відбудуться вже сьогодні. Їх проведе міністр Андрій Сибіга, матиме контакти з американською стороною", - розповів представник МЗС.

Він додав, що надалі очікується ще більше зустрічей між двома країнами на різних рівнях. Зокрема, такі контакти триватимуть і наступного тижня.

Щодо конкретних візитів, то в МЗС пояснили, що їх не анонсують з міркувань безпеки.

"Тому дочекаймося, коли буде готовність іншої сторони анонсувати, або вже по факту коли візити будуть відбуватися", - зазначив Тихий.

Оновлено о 17:30

Наприкінці брифінгу Тихий уточнив, що якщо сам Келлог підтвердив свій візит, то його чекають в Україні.

"Якщо підтвердив (Келлог свій візит - ред.), то чекаємо спецпредставника США і будемо раді його прийняти в Києві і мати з ним низку зустрічей," - сказав речник.

Що передувало

Спецпосланець Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Кіт Келлог заявив, що невдовзі прибуде з візитом до Києва.

"Ми будемо у Києві у понеділок. Тож ми там будемо цілий тиждень", - заявив Келлог під час розмови з журналістами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Сполучені Штати Америки Кіт Келлог Війна в Україні
Новини
Удар по Одесі серед білого дня: кількість постраждалих зросла
Удар по Одесі серед білого дня: кількість постраждалих зросла
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом