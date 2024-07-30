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МЗС про можливий візит прем'єра Індії до України у серпні: робота триває

Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Наразі триває робота над візитом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України. Чи відбудеться він у серпні наразі невідомо.

Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Така робота над контактами, зустрічами, розмовами, візитами ведеться постійно", - сказав Тихий.

Він зазначив, що дипломатія ніколи не припиняє роботу і пошук можливостей організації зустрічей лідерів.

"Зараз ця робота теж триває, але я не хочу забігати наперед, тому не буду поки що розголошувати певні деталі. Це все, що я можу зараз озвучити, і я думаю, що це вже достатньо інтригуюче", - додав речник МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця, швидше за все, 23 серпня.

Це має бути перший візит індійського прем'єра до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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МЗС УкраїниІндія