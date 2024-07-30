МЗС про можливий візит прем'єра Індії до України у серпні: робота триває

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця, швидше за все, 23 серпня.

Це має бути перший візит індійського прем'єра до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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