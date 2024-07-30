МИД о возможном визите премьера Индии в Украину в августе: работа идет

Что предшествовало

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в августе. Ожидается, что визит состоится во второй половине месяца, скорее всего, 23 августа.

Это должен быть первый визит индийского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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