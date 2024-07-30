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МИД о возможном визите премьера Индии в Украину в августе: работа идет

Вторник 30 июля 2024 16:07
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МИД о возможном визите премьера Индии в Украину в августе: работа идет Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

В настоящее время идет работа над визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Состоится ли он в августе пока неизвестно.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Такая работа над контактами, встречами, разговорами, визитами ведется постоянно", - сказал Тихий.

Он отметил, что дипломатия никогда не прекращает работу и поиск возможностей организации встреч лидеров.

"Сейчас эта работа тоже идет, но я не хочу забегать вперед, поэтому не буду пока разглашать определенные детали. Это все, что я могу сейчас озвучить, и я думаю, что это уже достаточно интригующе", - добавил спикер МИД.

Что предшествовало

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в августе. Ожидается, что визит состоится во второй половине месяца, скорее всего, 23 августа.

Это должен быть первый визит индийского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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