У МЗС Молдови засудили інцидент з дроном під Кишиневом
МЗС Молдови засудило інцидент біля села Колониця під Кишиневом, де після нічного вибуху знайшли уламки безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Міністерство закордонних справ Молдови 19 вересня рішуче засудило інцидент біля села Колониця під Кишиневом, де після нічного вибуху виявили уламки безпілотника. У відомстві назвали те, що сталося, прямим наслідком нападу Росії на Україну.
"Цей інцидент є ще одним серйозним наслідком агресивної війни Росії проти України, яка продовжує загрожувати безпеці Молдови та наших громадян. Наслідки російських атак на Україну не обмежуються кордонами сусідньої країни", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде знову зафіксували кілька безпілотників, які порушили повітряний простір країни.
За даними прикордонної поліції, близько опівночі поблизу села Каплани помітили групу невідомих дронів: два з них перетнули територію Молдови в напрямку сіл Оленешти - Чистоводне, ще один пролетів над Капланами й покинув країну.