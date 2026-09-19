У МЗС Молдови засудили інцидент з дроном під Кишиневом

МЗС Молдови засудило інцидент біля села Колониця під Кишиневом, де після нічного вибуху знайшли уламки безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Міністерство закордонних справ Молдови 19 вересня рішуче засудило інцидент біля села Колониця під Кишиневом, де після нічного вибуху виявили уламки безпілотника. У відомстві назвали те, що сталося, прямим наслідком нападу Росії на Україну.

"Цей інцидент є ще одним серйозним наслідком агресивної війни Росії проти України, яка продовжує загрожувати безпеці Молдови та наших громадян. Наслідки російських атак на Україну не обмежуються кордонами сусідньої країни", - заявили в МЗС.