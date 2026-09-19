В МИД Молдовы осудили инцидент с дроном под Кишиневом

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МИД Молдовы осудил инцидент возле села Колоница под Кишиневом, где после ночного взрыва были обнаружены обломки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

19 сентября Министерство иностранных дел Молдовы решительно осудило инцидент возле села Колоница под Кишиневом, где после ночного взрыва были обнаружены обломки беспилотника. В ведомстве назвали случившееся прямым следствием нападения России на Украину. «Этот инцидент является еще одним серьезным последствием агрессивной войны России против Украины, которая продолжает угрожать безопасности Молдовы и наших граждан. Последствия российских атак на Украину не ограничиваются границами соседней страны», - заявили в МИД.