В МИД Молдовы осудили инцидент с дроном под Кишиневом
МИД Молдовы осудил инцидент возле села Колоница под Кишиневом, где после ночного взрыва были обнаружены обломки беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
19 сентября Министерство иностранных дел Молдовы решительно осудило инцидент возле села Колоница под Кишиневом, где после ночного взрыва были обнаружены обломки беспилотника.
В ведомстве назвали случившееся прямым следствием нападения России на Украину.
«Этот инцидент является еще одним серьезным последствием агрессивной войны России против Украины, которая продолжает угрожать безопасности Молдовы и наших граждан. Последствия российских атак на Украину не ограничиваются границами соседней страны», - заявили в МИД.
Напомним, утром 19 сентября в районе Штефан-Воде вновь зафиксировали несколько беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.
По данным пограничной полиции, около полуночи вблизи села Капланы была замечена группа неизвестных дронов: два из них пересекли территорию Молдовы в направлении сел Оленешты - Чистоводне, ещё один пролетел над Капланами и покинул страну.