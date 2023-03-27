У Молдові стартують навчання за участю військ трьох країн НАТО

У Міноборони Молдови попередили громадян про майбутні військові навчання за участю союзників та закликали не поширювати чутки й припущення щодо цього.

Про це повідомили в РБК-Україна посилаючись на Міноборони Молдови

"Військовослужбовці Національної армії разом із колегами з Румунії, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії навчатимуться на багатонаціональних навчаннях JCET-2023 ( Спільні комбіновані навчання за обміном ). Навчання відбудуться в навчальних центрах Національної армії з 27 березня по 7 квітня і будуть спрямовані на спільну підготовку та обмін досвідом між військовослужбовцями молдовських, румунських, американських і британських сил спеціального призначення, а також підвищення рівень оперативної сумісності між контингентами країн-учасниць",- йдеться в повідомленні.

Згідно зі сценарієм, військовослужбовці чотирьох країн виконають передові бойові стрільби, десантування з парашутом, тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань. Joint Combined Exchange Training відбувається відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік.