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У Молдові стартують навчання за участю військ трьох країн НАТО

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Молдова, Понеділок 27 березня 2023 13:45
У Молдові стартують навчання за участю військ трьох країн НАТО Фото:У Молдові стартують військові навчання (Міноборони Молдови)
Автор: РБК-Україна

У Міноборони Молдови попередили громадян про майбутні військові навчання за участю союзників та закликали не поширювати чутки й припущення щодо цього.

Про це повідомили в РБК-Україна посилаючись на Міноборони Молдови

"Військовослужбовці Національної армії разом із колегами з Румунії, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії навчатимуться на багатонаціональних навчаннях JCET-2023 (Спільні комбіновані навчання за обміном). Навчання відбудуться в навчальних центрах Національної армії з 27 березня по 7 квітня і будуть спрямовані на спільну підготовку та обмін досвідом між військовослужбовцями молдовських, румунських, американських і британських сил спеціального призначення, а також підвищення рівень оперативної сумісності між контингентами країн-учасниць",- йдеться в повідомленні.

Згідно зі сценарієм, військовослужбовці чотирьох країн виконають передові бойові стрільби, десантування з парашутом, тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань. Joint Combined Exchange Training відбувається відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік.

У Міноборони Молдови зазначають, що в рамках навчань JCET 2023 військова техніка переміститься з підрозділів до навчальних центрів Національної армії для участі у навчаннях.

Нагадаємо, що в ЄС анонсували додаткову допомогу Молдові, оскільки Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країні.

Також ми раніше писали, що у Молдові припускають, що до вкиду про нібито "підготовку терактів" у Придністров'ї на початку березня могла бути причетною Росія.

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