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МЗС Литви закликало НАТО надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над РФ

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва закликала країни Північноатлантичного альянсу надати Україні всю необхідну зброю для досягнення перемоги над Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.

"Україна щодня доводить, що вона може ефективно протистояти агресору, і нам необхідно посилити волю та дії Альянсу на підтримку України, яка бореться за безпеку всього євроатлантичного простору. Країни НАТО повинні надати Україні всю необхідну зброю для досягнення перемоги", - заявив він. 

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає нашій країні не тільки озброєнням і військовою технікою, а й навчанням наших військових. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Вільнюс надає Україні різнобічну допомогу.

Так, 22 листопада Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги. Йдеться про 3 млн одиниць боєприпасів, системи дистанційного підриву та інше.

Крім цього, нещодавно Вільнюс здійснив поставку двох пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS.

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ЛитваНАТОВійна Росії проти України