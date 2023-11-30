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МИД Литвы призвал НАТО предоставить Украине все необходимое оружие для победы над РФ

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва призвала страны Североатлантического альянса предоставить Украине все необходимое оружие для достижения победы над Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Украина каждый день доказывает, что она может эффективно противостоять агрессору, и нам необходимо усилить волю и действия Альянса в поддержку Украины, которая борется за безопасность всего евроатлантического пространства. Страны НАТО должны предоставить Украине все необходимое оружие для достижения победы", - заявил он. 

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает нашей стране не только вооружением и военной техникой, но и обучением наших военных. С начала полномасштабного вторжения РФ Вильнюс предоставляет Украине разностороннюю помощь.

Так, 22 ноября Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи. Речь идет о 3 млн единиц боеприпасов, системах дистанционного подрыва и прочем.

Помимо этого недавно Вильнюс осуществил поставку двух пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS.

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