МИД Литвы призвал НАТО предоставить Украине все необходимое оружие для победы над РФ

Литва призвала страны Североатлантического альянса предоставить Украине все необходимое оружие для достижения победы над Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Украина каждый день доказывает, что она может эффективно противостоять агрессору, и нам необходимо усилить волю и действия Альянса в поддержку Украины, которая борется за безопасность всего евроатлантического пространства. Страны НАТО должны предоставить Украине все необходимое оружие для достижения победы", - заявил он.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает нашей стране не только вооружением и военной техникой, но и обучением наших военных. С начала полномасштабного вторжения РФ Вильнюс предоставляет Украине разностороннюю помощь.

Так, 22 ноября Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи. Речь идет о 3 млн единиц боеприпасов, системах дистанционного подрыва и прочем.

Помимо этого недавно Вильнюс осуществил поставку двух пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS.

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