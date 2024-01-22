МЗС Литви про можливість нападу РФ на країни Балтії: відчуваємо холод війни на нашій шиї

Ландсбергіс наголосив, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, додавши, що сподівається на її успіх у цій війні.

"Але якщо їм (українцям - ред.) це не вдасться, ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію", - зазначив литовський міністр.

За його словами, першими під небезпеку можуть потрапити країни Балтії.

"Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії. І я сподіваюся, що це може бути достатнім сигналом нашим друзям і партнерам в Європі в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно", - зазначив Ландсбергіс.

Він додав, що війна РФ проти України - це "війна за наше існування".

"Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї", - сказав глава МЗС Литви.

НАТО готується до нападу РФ

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.