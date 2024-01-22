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МИД Литвы о возможности нападения РФ на страны Балтии: чувствуем холод войны на нашей шее

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ландсбергис подчеркнул, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию на своей территории, добавив, что надеется на успех в этой войне.

"Но если им (украинцам - ред.) это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию", - отметил литовский министр.

По его словам, первыми под угрозу могут попасть страны Балтии.

"Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии. И я надеюсь, что это может быть достаточным сигналом для наших друзей и партнеров в Европе. НАТО, что мы должны воспринимать это всерьез", - отметил Ландсбергис.

Он добавил, что война РФ против Украины - это "война за наше существование".

"Именно поэтому мы чувствуем холод войны на нашей шее", - сказал глава МИД Литвы.

НАТО готовится к нападению РФ

Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, поскольку Москва сосредоточилась на Украине.

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