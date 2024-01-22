ua en ru
Пн, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС Литви про можливість нападу РФ на країни Балтії: відчуваємо холод війни на нашій шиї

Понеділок 22 січня 2024 13:26
UA EN RU
МЗС Литви про можливість нападу РФ на країни Балтії: відчуваємо холод війни на нашій шиї Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Ландсбергіс наголосив, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, додавши, що сподівається на її успіх у цій війні.

"Але якщо їм (українцям - ред.) це не вдасться, ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію", - зазначив литовський міністр.

За його словами, першими під небезпеку можуть потрапити країни Балтії.

"Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії. І я сподіваюся, що це може бути достатнім сигналом нашим друзям і партнерам в Європі в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно", - зазначив Ландсбергіс.

Він додав, що війна РФ проти України - це "війна за наше існування".

"Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї", - сказав глава МЗС Литви.

НАТО готується до нападу РФ

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ