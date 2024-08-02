У МЗС Китаю заявили, що у війні між Росією та Україною потрібно "охолодження"

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей сьогодні, 2 серпня, відвідав Бразилію. Серед іншого під час зустрічі з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсу Аморімом вони обговорили питання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Китаю.

Серед іншого під час візиту до Бразилії Лі Хуей заявив, що у війни між Росією та Україною потрібно "охолодження".

Він також згадав про "Консенсус із шести пунктів", який раніше спільно опублікували Китай і Бразилія. Даний документ за словами країн, має сприяти політичному вирішенню війни в Україні.

Лі Хуей зазначив, що станом на зараз, даний документ, нібито, отримав позитивні відгуки з понад 110 країн.