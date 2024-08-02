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У МЗС Китаю заявили, що у війні між Росією та Україною потрібно "охолодження"

Китай, П'ятниця 02 серпня 2024 20:44
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У МЗС Китаю заявили, що у війні між Росією та Україною потрібно "охолодження" Фото: спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей сьогодні, 2 серпня, відвідав Бразилію. Серед іншого під час зустрічі з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсу Аморімом вони обговорили питання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Китаю.

Серед іншого під час візиту до Бразилії Лі Хуей заявив, що у війни між Росією та Україною потрібно "охолодження".

Він також згадав про "Консенсус із шести пунктів", який раніше спільно опублікували Китай і Бразилія. Даний документ за словами країн, має сприяти політичному вирішенню війни в Україні.

Лі Хуей зазначив, що станом на зараз, даний документ, нібито, отримав позитивні відгуки з понад 110 країн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай може відмовитися від власного "мирного плану" на користь бразильського.

Зауважимо також, що нещодавно міністр Закордонних справ Китаю Ван I запросив українського колегу Дмитра Кулебу на зустріч до Китаю.

Детальніше про візит Кулеби до Китаю та китайські мирні ініціативи, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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