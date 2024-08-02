В МИД Китая заявили, что в войне между Россией и Украиной нужно "охлаждение"

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй сегодня, 2 августа, посетил Бразилию. Среди прочего во время встречи с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом они обсудили вопрос войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Китая.

Среди прочего во время визита в Бразилию Ли Хуэй заявил, что у войны между Россией и Украиной нужно "охлаждение".

Он также упомянул о "Консенсусе из шести пунктов", который ранее совместно опубликовали Китай и Бразилия. Данный документ, по словам стран, должен способствовать политическому разрешению войны в Украине.

Ли Хуэй отметил, что по состоянию на данный момент данный документ якобы получил положительные отзывы из более чем 110 стран.