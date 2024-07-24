Китай може відмовитися від власного "мирного плану" на користь бразильського, - політолог

Китай може частково відмовитись від свого "мирного плану" на користь розробленого спільно з Бразилією.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

В лютому 2023-го з'явилися 12 пропозицій китайського "мирного плану", які в загальних рисах закликають до припинення вогню, але не містять конкретних кроків.

Водночас в травні після зустрічі Ван Ї з радником президента Бразилії Селсу Аморімом було опубліковано ще один документ - шестипунктний консенсус.

Що передбачає документ

По-перше, документ пропонує дотримуватися трьох принципів деескалації, а саме уникати провокацій, розширення зон бойових дій і загострення на фронті.

По-друге, діалог і переговори подано як єдиний спосіб виходу з військового конфлікту.

По-третє, Китай і Бразилія підтримали міжнародну мирну конференцію, яку визнають "як Росія, так і Україна". Така конференція має відбутися за участю РФ і з "чесним обговоренням усіх мирних планів".

Четвертий пункт стосується гуманітарної допомоги, захисту мирних жителів і заборони на обстріли цивільних об'єктів.

П'ятий - неприйнятності використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, нападів на атомні станції.

У шостому міститься заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.

"Можливо, з'явиться ще якась додаткова інформація. Оскільки зберігається інтрига щодо анонсованої в травні ініціативи Китаю і Бразилії провести окрему мирну конференцію з Україною і Росією. Ідея є, але коли, на яких умовах і в якому форматі, не відомо. Можливо, Китай запропонує Україні взяти участь у ній", - припускає Фесенко.

Так чи інакше обидві сторони намагаються знайти точки дотику. Повного збігу за темою мирних переговорів не буде, тому що позиції різняться істотно. Однак, на думку Фесенка, Україна і Китай до них готові, принаймні на словах.