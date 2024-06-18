МЗС Китаю закликало НАТО "припинити звинувачувати" Пекін у війні в Україні

Позиція Китаю про війну в Україні

Незважаючи на те, що Китай заявляє про свою нейтральність щодо війни в Україні, Пекін не засудив тотальної агресії свого "партнера" Росії і не підтримав санкції Заходу. Більше того, Сі Цзіньпін нещодавно заявив, що виступає за політичне рішення війни в Україні.

Захід тим часом звинувачує Китай у сприянні війні диктатора Путіна.

Столтенберг заявляв, що Китаю доведеться зіткнутися з наслідками за підтримку війни Росії проти України, якщо він не змінить свою політику.

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