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МИД Китая призвал НАТО "прекратить обвинять" Пекин в войне в Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай призвал Североатлантический альянс "перестать обвинять" его в войне в Украине, после того как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Пекин в усугублении конфликта своей поддержкой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Мы призываем (НАТО, - ред.) прекратить обвинять и сеять раздор, не подливать масла в огонь и сделать что-то конкретное для политического решения кризиса", - заявил Линь Цзянь, представитель китайской дипломатии.

Позиция Китая о войне в Украине

Несмотря на то, что Китай заявляет о своей нейтральности в отношении войны в Украине, Пекин не осудил тотальную агрессию своего "партнера" России и не поддержал санкции Запада. Более того, Си Цзиньпин недавно заявил, что выступает за "политическое решение" войны в Украине.

Запад, тем временем, обвиняет Китай в содействии войне диктатора Путина.

В свою очередь Столтенберг заявлял, что Китаю придется столкнуться с последствиями за поддержку войны России против Украины, если он не изменит свою политику.

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