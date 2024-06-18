МИД Китая призвал НАТО "прекратить обвинять" Пекин в войне в Украине

Позиция Китая о войне в Украине

Несмотря на то, что Китай заявляет о своей нейтральности в отношении войны в Украине, Пекин не осудил тотальную агрессию своего "партнера" России и не поддержал санкции Запада. Более того, Си Цзиньпин недавно заявил, что выступает за "политическое решение" войны в Украине.

Запад, тем временем, обвиняет Китай в содействии войне диктатора Путина.

В свою очередь Столтенберг заявлял, что Китаю придется столкнуться с последствиями за поддержку войны России против Украины, если он не изменит свою политику.

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