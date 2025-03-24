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МЗС Китаю відреагувало на інформацію про можливість участі в миротворчих силах в Україні

Ілюстративне фото: МЗС Китаю відреагувало на інформацію про можливість участі в миротворчих силах в Україні (chinamil.com.cn)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю спростувало інформацію ЗМІ про те, що Пекін розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Китаю Го Цзякуна, якого цитує Global Times.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи  розглядає Китай можливість розгортання військ в Україні в рамках миротворчої місії, Цзякунь заявив, що повідомлення ЗМІ повністю не відповідає дійсності. 

Зокрема він додав, що позиція Китаю щодо повномасштабної війни в Україні залишається "послідовною та однозначною".  

Варто пояснити, що нещодавно західні ЗМІ повідомили про те, що Китай нібито розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні. Зокрема у Брюсселі вважають, що відповідний сценарій допоможе змусити Росію переглянути своє ставлення до миротворців.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабної війни Китай називає вторгнення Російської Федерації (РФ) до України "кризою".

У лютому 2023-го Пекін представив свій "мирний план" для України, що включав заклик до відновлення переговорів і критику санкцій. Восени 2024-го стало відомо, що Китай і Бразилія розробили спільний "мирний план".

Зокрема Пекін висловлював готовність долучитися до післявоєнного відновлення України.

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