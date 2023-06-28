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В МЗС Китаю відреагували на заяву свого посла щодо підтримки кордонів України 1991 року

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Середа 28 червня 2023 18:32
В МЗС Китаю відреагували на заяву свого посла щодо підтримки кордонів України 1991 року Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Міністерстві закордонних справ Китаю не заперечили заяву свого посла у Євросоюзі про те, що КНР може підтримати цілі України з приводу відновлення своєї територіальної цілісності у кордонах 1991 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу.

Заява китайського посла

Посол КНР у Євросоюзі Фу Цун зазначив, що Китай може підтримати прагнення України відновити свою територіальну цілісність, включно з Кримом.

"Я не розумію, чому б і ні", - відповів Фу Цун на питання про підтримку цілей України, включно з поверненням територій, які зараз окуповані Росією. Він зазначив, що Китай поважає територіальну цілісність усіх держав та виступає за мир.

Реакція МЗС Китаю

Речницю МЗС Китаю Мао Нін попросили прокоментувати таку заяву посла та зазначити, чи відповідає вона позиції китайського уряду. Додамо, що китайські політики утримуються від публічних коментарів щодо російської анексії територій України.

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", - сказала Мао Нін.

Таким чином вона не заперечила й не поставила під сумнів заяву Фу Цун.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай не підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії, як це зробили країни Заходу. КНР дотримується нейтральної позиції, при цьому виступаючи проти тиску на Росію за допомогою санкцій.

До того ж, нещодавно Китай заявив про намір виступи миротворцем у війні та оприлюднив так званий "мирний план", що складається з 12 пунктів. КНР закликав до припинення вогню та мирних переговорів, але не говорив про вивід російських військ з України.

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