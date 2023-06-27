Посол Китаю про підтримку кордонів України 1991 року: не розумію, чому б і ні

Китай може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності 1991 року, включно з Кримом.

Про це заявив представник Китаю в ЄС Фу Цун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera .

"Я не розумію, чому б і ні", - відповів Фу Цун на питання щодо підтримки цілей України, які включають повернення регіонів, які зараз окуповані Росією.

Посол додав, що Китай поважає територіальну цілісність усіх країн і виступає за мир.

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", - повідомив Фу Цун.

Варто зазначити, що окрім Фу Цуна, лідери Китаю загалом утримуються від публічних коментарів щодо російської анексії українських територій.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, Китай не підтримав Україну у війні проти Росії, як це зробили, наприклад, країни Заходу. Пекін дотримується нейтральної позиції й виступає проти тиску на країну-окупанта за допомогою санкцій.

Також нещодавно Китай заявив про намір виступи миротворцем у війні та оприлюднив так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, але не говорив про вивід російських військ з України.