ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МИД Китая отреагировали на заявление своего посла о поддержке границ Украины 1991 года

Новина українською →
Среда 28 июня 2023 18:32
В МИД Китая отреагировали на заявление своего посла о поддержке границ Украины 1991 года Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Министерстве иностранных дел Китая не возразили заявление своего посла в Евросоюзе о том, что КНР может поддержать цели Украины по поводу восстановления своей территориальной целостности в границах 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на брифинге.

Заявление китайского посла

Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун отметил, что Китай может поддержать стремление Украины восстановить свою территориальную целостность, включительно с Крымом.

"Я не понимаю, почему бы и нет", - ответил Фу Цун на вопрос о поддержке целей Украины, включая возвращение территорий, которые сейчас оккупированы Россией. Он отметил, что Китай уважает территориальную целостность всех государств и выступает за мир.

Реакция МИД Китая

Спикера МИД Китая Мао Нин попросили прокомментировать такое заявление посла и отметить, соответствует ли оно позиции китайского правительства. Добавим, что китайские политики воздерживаются от публичных комментариев по поводу российской аннексии территорий Украины.

"Позиция Китая относительно украинского кризиса последовательна и четка. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", - сказала Мао Нин.

Таким образом, она не возразила и не поставила под сомнение заявление Фу Цун.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Китай не поддерживает Украину в полномасштабной войне против России, как это сделали страны Запада. КНР придерживается нейтральной позиции, при этом выступая против давления на Россию посредством санкций.

К тому же, недавно Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне и обнародовал так называемый "мирный план", который состоит из 12 пунктов. КНР призвал к прекращению огня и мирным переговорам, но не говорил о выводе российских войск из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Война России против Украины
NEWS
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
DAILY
Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы