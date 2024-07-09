У МЗС Китаю відреагували на ракетний удар росіян по "Охматдиту"

У спікера під час брифінгу запитали, якою є реакція Китаю на вчорашній удар росіян по "Охматдиту" і чи засуджує він такі дії агресора.

"Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи", - відповів Лінь Цзянь.

Він додав, що КНР закликає Україну та Росію дотримуватися "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.

"Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації", - зазначив Цзянь.