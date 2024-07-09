RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МИД Китая отреагировали на ракетный удар россиян по "Охматдету"

Фото: россияне атаковали "Охматдет" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Китае призвали Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Линь Цзяня.

У спикера во время брифинга спросили, какова реакция Китая на вчерашний удар россиян по "Охматдету" и осуждает ли он такие действия агрессора. 

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна, и все заинтересованные стороны должны ответственно содействовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - ответил Линь Цзянь. 

Он добавил, что КНР призывает Украину и Россию придерживаться "трех принципов деэскалации": не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

"Все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - отметил Цзянь. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 8 июля, российские террористы ударили ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате этого ранения получили дети-пациенты, а также врачи.

Также из-за атаки, в частности, погибла одна из сотрудниц "Охматдета". Она пыталась эвакуировать пациентов во время обстрела.

Кабмин уже принял решение по восстановлению детской больницы. Работы хотят начать в ближайшее время, на них выделят 100 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайОхматдетВойна в УкраинеРакетный удар