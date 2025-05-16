МИД Китая о переговорах Украины и России: надеемся на "справедливое" мирное соглашение

Китай надеется, что Украине и России удастся достичь длительного мирного соглашения, которое будет приемлемым для всех сторон войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел (МИД) Китая Линь Цзяня, которого цитирует Le Figaro.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат переговоры с целью достижения справедливого, длительного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, чтобы достичь политического урегулирования полномасштабной войны", - заявил Цзянь во время брифинга.

Переговоры Украины и России в Турции

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле 15 мая. В то же время он отверг предложение Запада по установлению 30-дневного режима прекращения огня.

Позже президент Владимир Зеленский поддержал инициативу диктатора и предложил провести встречу с глазу на глаз, но без успеха, поскольку Россия отправила в Турцию делегацию.

Ожидалось, что переговоры между украинской и российской сторонами состоятся 15 мая, но в итоге их перенесли на 16 мая.

Как писали СМИ, сегодня же, в Стамбуле сначала пройдет встреча в формате Украина - Соединенные Штаты Америки (США) - Турция, а уже потом - Украина - Россия - Турция. Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.

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