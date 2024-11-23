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У МЗС Канади натякнули, що арештують Нетаньяху за ордером МКС

Фото: глава МЗС Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Канада є державою-засновницею Міжнародного кримінального суду (МКС). У зв'язку з цим, країна буде виконувати всі його рішення.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту", - сказала глава канадського МЗС.

Також Жолі додала, що ситуація в Газі є катастрофічною. Надто багато дітей та жінок були вбиті. Крім того, вона наголосила, що заручники мають бути звільнені.

"Саме тому потрібно перемир'я і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно", - резюмувала міністр.

Що передувало

Нагадаємо, у четвер 21 листопада, МКС відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта.

В той же день глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу зобов'язані виконувати ордер МКС щодо арешту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Він наголосив, що таке рішення не є просто політичним.

Чи загрожує Нетаньяху міжнародна ізоляція - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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