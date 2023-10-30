МЗС Ізраїлю відреагувало на події в Махачкалі: закликаємо владу РФ захистити євреїв

У заяві Міністерства закордонних справ в Єрусалимі йдеться, що Держава Ізраїль серйозно сприймає спроби завдати шкоди своїй громадянам і євреям будь-де.

"Ізраїль очікує, що російські правоохоронні органи захистять усіх ізраїльських громадян і євреїв, ким би вони не були, і вживуть рішучих заходів проти заворушників і проти підбурювання проти євреїв та ізраїльтян", - заявили у відомстві.

Ситуація в Махачкалі

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони "шукають євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Детальніше про ситуацію в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.