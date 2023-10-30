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МИД Израиля отреагировал на события в Махачкале: призываем власти РФ защитить евреев

Фото: Израиль отреагировал на скандал в Махачкале и призвал власти РФ защитить евреев (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Иерусалим призвал российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции после того, как разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы и "ищет евреев", якобы прибывших рейсом из Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Министерства иностранных дел в Иерусалиме говорится, что Государство Израиль серьезно воспринимает попытки нанести ущерб своему гражданам и евреям где угодно.

"Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят всех израильских граждан и евреев, кем бы они ни были, и предпримут решительные меры против беспорядков и против подстрекательства против евреев и израильтян", - заявили в ведомстве.

Ситуация в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "ищут евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Детальнее о ситуации в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

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