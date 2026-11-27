Україна не координувала із союзниками операцію в лівійському Бенгазі. Слова президента України Володимира Зеленського про попереднє узгодження дій із партнерами не відповідають дійсності.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24.
"Ніколи не було жодної координації... Нікого з нас не поінформували, ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії. Тож те, що сказав Зеленський, не відповідає дійсності", - наголосив Таяні.
Раніше в коментарі BBC News Україна Володимир Зеленський заявив, що Україна не може дозволити російським суднам зі зброєю діяти безкарно, і наголосив на обов'язковому узгодженні таких операцій із партнерами.
"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в міжнародних водах або поблизу інфраструктури іншої країни... Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити зброю. Усі такі речі дуже небезпечні, і наші сили ніколи не атакують без координації з іншими партнерами", - сказав президент України.
Нагадаємо, що 22 листопада біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони атакували російські судна.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження корвету "Меркурій" та оприлюднив кадри знищення одного з найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ, на борту якого також перебував багатофункціональний гелікоптер Ка-27.
За даними СБУ, для атаки використали сім українських морських безпілотників, які спустили на воду з так званого "материнського судна".
Окрім корвета, під удар потрапив російський суховантаж MV ANGARA, що використовувався для перевезення військових вантажів.
Після атаки в медіа почала поширюватися інформація про нібито причетність третіх країн до підготовки операції.
Зокрема, Албанія відхрестилася від звинувачень у допомозі Україні під час удару по кораблю РФ, офіційно заявивши, що її територія не використовувалася для запуску дронів чи сприяння цій операції.