"Ніколи не було жодної координації... Нікого з нас не поінформували, ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії. Тож те, що сказав Зеленський, не відповідає дійсності", - наголосив Таяні.

Раніше в коментарі BBC News Україна Володимир Зеленський заявив, що Україна не може дозволити російським суднам зі зброєю діяти безкарно, і наголосив на обов'язковому узгодженні таких операцій із партнерами.

"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в міжнародних водах або поблизу інфраструктури іншої країни... Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити зброю. Усі такі речі дуже небезпечні, і наші сили ніколи не атакують без координації з іншими партнерами", - сказав президент України.