"Никогда не было никакой координации... Никого из нас не проинформировали, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Так что то, что сказал Зеленский, не соответствует действительности", - подчеркнул Таяни.

Ранее в комментарии BBC News Украина Владимир Зеленский заявил, что Украина не может позволить российским судам с оружием действовать безнаказанно, и подчеркнул обязательное согласование таких операций с партнерами.

"Наши дипломаты работают с дипломатами любой страны, если мы действуем в международных водах или вблизи инфраструктуры другой страны... Мы не можем позволить российским кораблям атаковать нас или перевозить оружие. Все такие вещи очень опасны и наши силы никогда не атакуют без координации с другими партнерами", - сказал президент Украины.