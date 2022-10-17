У МЗС Італії закликали своїх громадян залишити Україну після чергових атак Росії

"17 жовтня у Києві та інших містах країни відбулися нові теракти. Категорично не рекомендується здійснювати поїздки до України у будь-якій якості. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, настійно рекомендується використовувати наявні кошти для виїзду з країни в період, коли не діє комендантська година", - зазначають у відомстві.

При цьому в МЗС додають, що рекомендація також стосується і тих громадян Італії, які перебувають на півдні чи сході України, оскільки там наразі активізувалися бойові дії.

"У будь-якому випадку рекомендується крайня обережність", - наголошують у міністерстві.