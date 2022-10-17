UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МЗС Італії закликали своїх громадян залишити Україну після чергових атак Росії

Фото: у МЗС Італії закликали своїх громадян залишити Україну після чергових атак Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадянам Італії рекомендують відмовитися від поїздок до України та залишити країну на тлі нових ударів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Італії.

"17 жовтня у Києві та інших містах країни відбулися нові теракти. Категорично не рекомендується здійснювати поїздки до України у будь-якій якості. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, настійно рекомендується використовувати наявні кошти для виїзду з країни в період, коли не діє комендантська година", - зазначають у відомстві.

При цьому в МЗС додають, що рекомендація також стосується і тих громадян Італії, які перебувають на півдні чи сході України, оскільки там наразі активізувалися бойові дії.

"У будь-якому випадку рекомендується крайня обережність", - наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ за допомогою іранських дронів.

Внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо мирних жителів столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяВійна Росії проти України