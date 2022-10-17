В МИД Италии призвали своих граждан покинуть Украину после очередных атак России

"17 октября в Киеве и других городах страны произошли новые теракты. Категорически не рекомендуется совершать поездки в Украину в любом качестве. Соотечественникам, все еще находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства для выезда из страны в период, когда не действует комендантский час", - отмечают в ведомстве.

При этом в МИД добавляют, что рекомендация также касается и тех граждан Италии, которые находятся на юге или востоке Украины, поскольку там сейчас активизировались боевые действия.

"В любом случае рекомендуется крайняя осторожность", - подчеркивают в министерстве.