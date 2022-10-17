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У МЗС Італії закликали своїх громадян залишити Україну після чергових атак Росії

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Понеділок 17 жовтня 2022 18:42
У МЗС Італії закликали своїх громадян залишити Україну після чергових атак Росії Фото: у МЗС Італії закликали своїх громадян залишити Україну після чергових атак Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадянам Італії рекомендують відмовитися від поїздок до України та залишити країну на тлі нових ударів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Італії.

"17 жовтня у Києві та інших містах країни відбулися нові теракти. Категорично не рекомендується здійснювати поїздки до України у будь-якій якості. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, настійно рекомендується використовувати наявні кошти для виїзду з країни в період, коли не діє комендантська година", - зазначають у відомстві.

При цьому в МЗС додають, що рекомендація також стосується і тих громадян Італії, які перебувають на півдні чи сході України, оскільки там наразі активізувалися бойові дії.

"У будь-якому випадку рекомендується крайня обережність", - наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ за допомогою іранських дронів.

Внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо мирних жителів столиці.

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