У МЗС Італії закликали своїх громадян залишити Україну після чергових атак Росії
Громадянам Італії рекомендують відмовитися від поїздок до України та залишити країну на тлі нових ударів росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Італії.
"17 жовтня у Києві та інших містах країни відбулися нові теракти. Категорично не рекомендується здійснювати поїздки до України у будь-якій якості. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, настійно рекомендується використовувати наявні кошти для виїзду з країни в період, коли не діє комендантська година", - зазначають у відомстві.
При цьому в МЗС додають, що рекомендація також стосується і тих громадян Італії, які перебувають на півдні чи сході України, оскільки там наразі активізувалися бойові дії.
"У будь-якому випадку рекомендується крайня обережність", - наголошують у міністерстві.
Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ за допомогою іранських дронів.
Внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо мирних жителів столиці.
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