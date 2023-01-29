У МЗС Італії відмовилися давати танки Україні та наполягли на переговорах з РФ

"Наразі необхідно зробити все, щоб гарантувати незалежність України, тому що це дозволить Києву сісти за мирний стіл", - сказав він.

Міністр додав, що Італія працює на благо миру і готова відправити лише оборонну зброю.

"Ми не воюємо з Росією, ми нічого не маємо проти російського народу, і італійських танків в Україні не буде. Зеленському та Путіну врешті-решт доведеться сісти за стіл переговорів. Перед США, Китаєм, Туреччиною, Ватиканом і насамперед ООН стоїть велике завдання знайти рішення", - заявив Таяні.

Зазначимо, що на озброєнні Італії перебувають близько 1700 танків. Зокрема, німецькі Leopard-1, американські М60А1 та М47.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини ухвалив історичне рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 і дозволивши іншим країнам їхній реекспорт.

Згодом уже низка країн приєдналася до коаліції допомоги танкам, за останніми підрахунками, Україна може отримати від союзників щонайменше 321 танк.

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