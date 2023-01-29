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В МИД Италии отказались давать танки Украине и настояли на переговорах с РФ

Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (flickr.com/cor-photos)
Автор: Валерия Полищук

Италия не воюет с Россией, поэтому итальянских танков в Украине не будет. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому тирану Владимиру Путину все-таки придется сесть за стол переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Nova.

"Сейчас необходимо сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины, потому что это позволит Киеву сесть за мирный стол", - сказал он.

Министр добавил, что Италия работает на благо мира и готова отправить только оборонительное оружие.

"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против русского народа, и итальянских танков в Украине не будет. Зеленскому и Путину в конце концов придется сесть за стол переговоров. Перед США, Китаем, Турцией, Ватиканом и, прежде всего, ООН стоит великая задача найти решение", - заявил Таяни.

Отметим, что на вооружении Италии находятся около 1700 танков. В частности, немецкие Leopard-1, американские М60А1 и М47.

Напомним, ранее правительство Германии приняло историческое решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

Впоследствии уже ряд стран присоединились к коалиции помощи по танкам, по последним подсчетам, Украина может получить от союзников по меньшей мере 321 танк.

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