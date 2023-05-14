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МЗС Італії про мирний план Ватикану: став сюрпризом, однак позиція Риму незмінна

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мирний план Ватикану став несподіванкою для Риму, однак Італія дотримуватиметься припинення війни на базі формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

"Чи знали ми про мирний план Ватикану? Чесно кажучи, ні", , - заявив міністр.

Як відзначив Таяні, Папа Римський як лідер церкви прагне миру й робить усе, аби завершити війну. Водночас позиція Італії незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права, а також звільнення окупованих територій України.

"Італія готова вислухати будь-яку пропозицію, яка може призвести до припинення конфлікту, але наша позиція – як і Європи та НАТО - чітка: ми підтримуємо десять пунктів мирної пропозиції Зеленського", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 14 травня, президент України відвідав Рим. Під час поїздки він зустрівся також й з Папою Римським Франциском. Під час переговорів Зеленський запропонував останньому доєднатись до української "формули миру".

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ІталіяВатикан