МЗС Італії: За два тижні ми представимо план реконструкції України

Італія продовжить надавати підтримку Україні, у тому числі представивши план реконструкції країни наприкінці квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Італії Антоніо Таяні.
"Під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою підтвердив підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.
Таяні додав, що він перебуває в постійному контакті з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він підкреслив важливість захисту окупованої Запорізької АЕС.
"26 квітня представимо план з реконструкції України, в якому наші компанії займатимуть значуще місце", - додав глава МЗС Італії.
Раніше повідомлялось, що глава МЗС України Дмитро Кулеба провів перемовини із Таяні.
Також міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що його країна готова брати участь у відновленні України після завершення війни.
Також ми писали, що наприкінці квітня в Італії відбудеться конференція з відновлення України.
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