МЗС Італії: За два тижні ми представимо план реконструкції України

Італія продовжить надавати підтримку Україні, у тому числі представивши план реконструкції країни наприкінці квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Італії Антоніо Таяні.

"26 квітня представимо план з реконструкції України, в якому наші компанії займатимуть значуще місце", - додав глава МЗС Італії.

Таяні додав, що він перебуває в постійному контакті з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він підкреслив важливість захисту окупованої Запорізької АЕС.

"Під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою підтвердив підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС України Дмитро Кулеба провів перемовини із Таяні.

Також міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що його країна готова брати участь у відновленні України після завершення війни.

Також ми писали, що наприкінці квітня в Італії відбудеться конференція з відновлення України.

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