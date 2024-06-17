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У МЗС Індії пояснили, чому країна не підписала декларацію Саміту миру

Фото: прапор держави Індія (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Індія не поставила підпис під спільним документом на Саміті миру, оскільки вважає, що до міцного миру можуть призвести "тільки ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Індії.

"На нашу думку, тільки ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін, можуть призвести до міцного миру. Відповідно до цього підходу, ми вирішили уникати зв'язків із загальним комюніке або будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", - заявив глава індійської делегації. у Швейцарії та представник МЗС Індії Паван Капур.

Водночас, за його словами, країна поділяє глобальне занепокоєння ситуацією в Україні та підтримує будь-яке колективне бажання сприяти мирному вирішенню конфлікту.

Паван Капур запевнив, що Індія продовжить взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами російсько-української війни, щоб зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під декларацією після Саміту миру у Швейцарії. Таким чином, кількість країн-підписантів зменшилася з 80 до 78, а тих, хто підписав, збільшилось до 15.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Швейцарія припускає участь президента РФ Володимира Путіна на наступному саміті, незважаючи на наявність ордера на арешт.

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Війна в УкраїніСаміт миру