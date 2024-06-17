У МЗС Індії пояснили, чому країна не підписала декларацію Саміту миру

Індія не поставила підпис під спільним документом на Саміті миру, оскільки вважає, що до міцного миру можуть призвести "тільки ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Індії.

"На нашу думку, тільки ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін, можуть призвести до міцного миру. Відповідно до цього підходу, ми вирішили уникати зв'язків із загальним комюніке або будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", - заявив глава індійської делегації. у Швейцарії та представник МЗС Індії Паван Капур.

Водночас, за його словами, країна поділяє глобальне занепокоєння ситуацією в Україні та підтримує будь-яке колективне бажання сприяти мирному вирішенню конфлікту.

Паван Капур запевнив, що Індія продовжить взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами російсько-української війни, щоб зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.