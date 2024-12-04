МЗС: гарантії безпеки від союзників - це не альтернатива членства України в НАТО

"Двосторонні безпекові угоди України з союзниками є елементом посилення України на шляху до НАТО, а не альтернативою НАТО, що зазначено в кожному з цих документів", - сказав міністр.

Нагадаємо, перед міністерською зустріччю НАТО у Брюсселі Міністерство закордонних справ України зробило заяву з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму. Міністерство зазначило, що меморандум став памʼятником недалекоглядності щодо безпеки.

При цьому МЗС повторило, що Україна відкидає будь-які альтернативи членства в НАТО, маючи за плечима "гіркий досвід" Будапештського меморандуму.