UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

МЗС Франції закликало Ізраїль та Іран утриматися від ескалації

Фото: прапор Франції (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав ударів у відповідь по Ірану за атаку, яку країна здійснила 1 жовтня. Франція, у свою чергу, закликала сторони утриматися від ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт французького міністерства закордонних справ.

"Франція закликає сторони утримуватися від будь-якої ескалації та дій, які можуть погіршити ситуацію крайньої напруженості, яка переважає в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що Франція взяла до відома заяву Ізраїлю про удари по військових об'єктах в Ірані цієї ночі у відповідь на агресію 1 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні Іран пригрозив відповісти на атаку Ізраїлю 26 жовтня. Тегеран вважає, що в нього є на це право.

"На підставі свого невід'ємного права на законний захист, передбаченого статтею 51 Статуту ООН, Ісламська Республіка Іран вважає себе спроможною і зобов'язаною захищатися від іноземних актів агресії", - йдеться в заяві іранського МЗС.

Більш детальніше про атаку Ізраїлю по Ірану - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІзраїльІранБлизький Схід