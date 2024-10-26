МЗС Франції закликало Ізраїль та Іран утриматися від ескалації

Нагадаємо, сьогодні Іран пригрозив відповісти на атаку Ізраїлю 26 жовтня. Тегеран вважає, що в нього є на це право.

"На підставі свого невід'ємного права на законний захист, передбаченого статтею 51 Статуту ООН, Ісламська Республіка Іран вважає себе спроможною і зобов'язаною захищатися від іноземних актів агресії", - йдеться в заяві іранського МЗС.

Більш детальніше про атаку Ізраїлю по Ірану - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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